Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlendi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliğinden Fikret Ali adında bir çocukları var. Ünlü çift, geçen aylarda ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı. İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Hazal Kaya, doğum sonrası kilolarını bir anda verdi. Hazal Kaya, zayıflama sırrını açıkladı.