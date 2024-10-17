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Kış yüzünü göstermeye başladı! İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye inecek

Kış yüzünü göstermeye başladı! İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye inecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:30
İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 10 dereceye inecek.  MGM tarafından bugün 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
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