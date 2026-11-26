Kış geldi, astım atağına dikkat!

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte soğuk hava, özellikle astım hastası çocuklar için ciddi risk oluşturuyor. Soğuk ve kuru hava, solunum yollarını daraltarak öksürük, hırıltı ve nefes darlığını tetikleyebiliyor. Peki, aileler hangi önlemleri almalı? A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hatice Ece Gümüş, astım ve alerjiden korunma yollarını ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik detayları canlı yayında aktardı.