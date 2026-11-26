12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 2,2 milyar liralık para trafiği tespit edildi, 25 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 12 ilde jandarma ekiplerince yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri ve vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.