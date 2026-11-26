Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu! 21 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında 22 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında belediye müdürleri, eski belediye başkanı ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 21'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.