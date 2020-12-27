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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

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Giriş: 27.12.2020 08:59
Güncelleme:27.12.2020 09:25
Bir kırımızı karınca kolonisi sular altında kalan tarlada boğulmamak için birbirlerine yapışarak sal halini aldı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Hindistan'da kaydedildi. Karıncalar bu yöntemle haftalarca yüzebiliyor.

Bir kırımızı karınca kolonisi sular altında kalan tarlada boğulmamak için birbirlerine yapışarak sal halini aldı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Hindistan'da kaydedildi. Karıncalar bu yöntemle haftalarca yüzebiliyor.

Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar KIRMIZI KARINCALARDAN BATMAYAN SAL! HAFTALARCA YÜZEBİLİYORLAR
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