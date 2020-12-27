Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

Bir kırımızı karınca kolonisi sular altında kalan tarlada boğulmamak için birbirlerine yapışarak sal halini aldı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Hindistan'da kaydedildi. Karıncalar bu yöntemle haftalarca yüzebiliyor.

Bir kırımızı karınca kolonisi sular altında kalan tarlada boğulmamak için birbirlerine yapışarak sal halini aldı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Hindistan'da kaydedildi. Karıncalar bu yöntemle haftalarca yüzebiliyor.