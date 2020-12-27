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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar
Bir kırımızı karınca kolonisi sular altında kalan tarlada boğulmamak için birbirlerine yapışarak sal halini aldı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Hindistan'da kaydedildi. Karıncalar bu yöntemle haftalarca yüzebiliyor.
Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 09:33
Hindistan'da kayda geçen görüntülerde geçen ay bölgeyi vuran muson yağmurları nedeniyle tarlalar sular altında kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayatta kalmaya çalışan kırmızı karıncalar ise içgüdülerini kullanarak, güvenli bir yere yüzdü.
Batmamak için birbirlerine yapışarak sal halini alan karıncalar, bu halde haftalarca yüzebildiği biliniyor.
Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.