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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

Bir kırımızı karınca kolonisi sular altında kalan tarlada boğulmamak için birbirlerine yapışarak sal halini aldı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Hindistan'da kaydedildi. Karıncalar bu yöntemle haftalarca yüzebiliyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 09:33
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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

Hindistan'da kayda geçen görüntülerde geçen ay bölgeyi vuran muson yağmurları nedeniyle tarlalar sular altında kaldı.

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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

Hayatta kalmaya çalışan kırmızı karıncalar ise içgüdülerini kullanarak, güvenli bir yere yüzdü.

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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

Batmamak için birbirlerine yapışarak sal halini alan karıncalar, bu halde haftalarca yüzebildiği biliniyor.

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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

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Kırmızı karıncalardan batmayan sal! Haftalarca yüzebiliyorlar

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.