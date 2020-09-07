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Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada
İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.