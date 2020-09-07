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Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

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Giriş: 07.09.2020 10:02
Güncelleme:07.09.2020 10:34
İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada KİRALIK EV BAKMAYA GİDERKEN KORKUNÇ ÖLÜM! O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm
Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm
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