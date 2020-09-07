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Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Bahçelievler'de lüks rezidansta bakmaya gelen binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken yanındaki kadın ise son anda kurtuluyor. Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul'da toprağa verildi.

Kiralık ev bakmaya giderken korkunç ölüm! O anlar saniye saniye kamerada

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