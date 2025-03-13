Kiracılar aman dikkat! Ev sahibinden habersiz tadilat yapmayın

Pandemi dönemiyle birlikte başlayan ev yenileme yöntemleri hala popüler. Yenisini almak ya da yaptırmak yerine dönüştürmekten bahsediyoruz. Burada söz konusu bir mutfak dolabı da olabiliyor, herhangi bir eşya da. Ya da banyodaki fayanslar. Bu dönüşümler şimdilerde ev sahipleriyle kiracılar arasında yeni krizlerin de kapısını aralamaya başladı. Peki kiracılar, yaşadıkları evlerde böyle dönüşümler yapma hakkın sahip mi? İşte detaylar…

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