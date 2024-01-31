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Kilise saldırısında Polonya düğümü! Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 00:41
İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı vatandaş hayatını kaybetmişti. Terör saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. İşte detaylar...
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