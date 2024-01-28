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Kilise saldırganları kamerada

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Giriş: 28.01.2024 14:17
Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan maskeli iki saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs olayın hemen öncesinde çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde maskeli iki kişi, yavaş adımlarla sokak içerisinde yürüyerek gözden kayboluyor.
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