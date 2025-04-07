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Kazalara yol hipnozu mu neden oldu?

Kazalara yol hipnozu mu neden oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 14:18
İstanbul Pendik Mecidiye gişeler mevkinde bir araç TIR'ın altına girdi. Bir kişi hayatını kaybetti.130 km'de takılı kalan hız göstergesi kazanın nedenini de ortaya koydu. Cumartesi günü aynı bölgede benzer bir kaza yaşanmış ve dört öğretmen hayatını kaybetmişti. İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kazalara yol hipnozu mu neden oldu?
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