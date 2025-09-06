Kaza sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi

06 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 06.09.2025 20:02
Eflani-Daday karayolunun Kababayır Geçidi mevkiinde 2 gün önce meydana gelen kazada, Mustafa Oğuz idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Yarış yönetimindeki 19 DU 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından alev alan araçlardaki sürücü Yaşar, yanında bulunan Zeynep (16), ve Zeynep Yarış (64) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücü Mustafa Oğuz tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu. 43 yaşındaki Oğuz için Eflani ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sağanak yağmura rağmen ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oğuz’un naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Törene Oğuz’un yakınlarının yanı sıra Milletvekili Ali Keskinkılıç, Kaymakam Ömer Bulut, Belediye Başkanı Hüsnü Akın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
