Kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği öğrenildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül’den bu yana kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Pelin Karaca’nın cansız bedeni Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlenen Pelin Karaca soruşturmasında cinayeti işlediği ve daha sonra ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenilen 1 kişi de gözaltına alındı. Anne Nihal Dönmez Karaca, “Kızımı katleden 36 yaşında birisi ve evli. Kızım ‘Çarşıya çıkıyorum, hemen döneceğim’ dedi, gidiş o gidiş” diye konuştu.