Kayıp çocuk dosyası 6 yıl sonra açıldı! Organ mafyasına verildiği sanılan çocuk bulundu

A Haber kapanan kayıp dosyasını açtı, 6 yıl sonra olay çözüldü. Kutsal 2014 yılında dünyaya geldi ve sonrasında kayboldu. Ama ne yapıldıysa bebek bulunamadı. Kayıp bebeğin dosyası 6 yıl sonra raftan indirildi. Ortaya akılalmaz bir hikaye çıktı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olayla ilgili detayları canlı yayında anlattı. İşte o hikaye...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 6 yıl aranın ardından kayıp Kutsal S. dosyasını tekrar açtı. O dönem alınan ifadeleri çelişkili bulan Çocuk Şube Müdürlüğü Dedektifleri, kayıtları tekrar incelemeye başladı.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!

Birsen S., Mine S. ile evli olan kardeşi Şenol'a bir çocuk yapmalarını ve onların çocukları ile engelli olan kendi çocuğunun arkadaşlık edebileceğini söyledi. Fakat Mine S. ve Şenol S. 'nin çocukları olmuyordu. Bunun üzerine bir çocuk evlat edinme kararı aldılar. Ancak burada şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yol izlediler. İddiaya göre, hamile olan Türkmenistan uyruklu bir kadınla anlaşıp çocuğu dünyaya getirmesini beklediler.

Bu süre zarfında Mine S. çalıştığı iş yerinden hamile olduğu iddiasıyla doğum iznine çıktı. Türkmenistan uyruklu kadının doğum işlemlerini de Mine S. adına kayıtlı bir şekilde yaptırdılar. Dünyaya gelen çocuk da Mine S. 'nin üzerine kaydedilmiş oldu. Çocuk dünyaya geldikten sonra karı-koca arasında zaman zaman yaşanan tartışmalar boşanmaya kadar gitti.

Mahkeme çocuğun velayetini Mine S. 'ye verdi. Aradan bir süre geçtikten sonra engelli çocuğuna arkadaşlık etmesi için sahiplendikleri küçük çocuğu yanına almak isteyen Birsen S. kardeşi Şenol ile Mine'ye gidip çocuğun gerçek ailesinin geldiğini ve çocuğu geri istediğini söyledi.

Mine S. de hukuka aykırı bir iş yaptıklarını bildiği için itiraz etmeden çocuğu verdi. Fakat bir süre sonra Mine S. de polise gidip çocuğunun boşandığı babası tarafından kaçırıldığını ve organ mafyasına verilmiş olabileceğini söyledi.

YILLAR SONRA DOSYA AÇILDI

Bunun üzerine cinayet masası kayıp şahıslar masası araştırmalarına başladı, ancak kayıp çocuğun izine rastlanılmadı. Aradan geçen 6 yılın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü dosyayı tekrar açtı ve geçmişe dönük ifadeleri kayıtları tek tek incelemeye başladı. Yapılan incelemelerde alınan ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti.

Bunun üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi. Birsen S. 'nin üzerine kayıtlı araç takibi alındı, plaka tanıma sisteminde kameraya takılan araçta Birsen S. 'nin yanında oturan çocuk, polisin dikkatini çekti.

KAYIP KUTSAL BEBEK NASIL BULUNDU?

Birsen S. 'nin engelli çocuğu olduğunu bilen polis, ön koltukta oturan çocuğun farklı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kadının oturduğu sitenin önünde yaklaşık 2 hafta boyunca beklemeye başladı.

Günler süren bekleyişin ardından Birsen S. küçük Kutsal ile evden çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de takipe başlayarak bu anları saniye saniye kaydetti. Ekipler aracı durdurup Birsen S. ve yanındaki çocuğu polis merkezine götürdü.

Soybağı değiştirilerek kaçırılan çocuk, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.