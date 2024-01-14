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Kayıp çiftçinin 3 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu

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Giriş: 14.01.2024 18:33
Diyarbakır’da akraba ziyaretine giderken 7 gün önce kaybolan 68 yaşındaki vatandaşın cesedine ulaşıldı. Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde Dicle Nehri'nde kaybolan Abdulrezak Kılıç’ın cesedine arama çalışmalarının 7’inci gününde ulaşıldı.
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