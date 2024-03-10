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Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 09:16
Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'ndan acı haber geldi. Filmleriyle büyüdüğümüz Yıldızoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.
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