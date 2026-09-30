Fon krizinde yeni yol haritası! Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine 29 Eylül'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı. Başkan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği fon toplantısında hangi kararlar alındı? Geri ödemeler nasıl ve ne zaman yapılacak? A Haber Ankara Muhabiri Kübra Bal, toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.