-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fon krizinde yeni yol haritası! Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon krizinde yeni yol haritası! Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine 29 Eylül'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı. Başkan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği fon toplantısında hangi kararlar alındı? Geri ödemeler nasıl ve ne zaman yapılacak? A Haber Ankara Muhabiri Kübra Bal, toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.

Fon krizinde kurulan tam yetkili kurul nasıl işleyecek?
Sonraki Video
Fon krizinde kurulan tam yetkili kurul nasıl işleyecek?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar