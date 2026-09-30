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Başkan Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini kabul etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcuları kabul etti.

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