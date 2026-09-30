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Tel Aviv-Dubai uçağında alarmın perde arkası! Pilotlar neden kavga etti?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tel Aviv-Dubai uçağında alarmın perde arkası! Pilotlar neden kavga etti?

Tel Aviv-Dubai seferini yapan yolcu uçağında yaşanan kaçırılma şüphesi, pilotların kavga ettiği ve "uçak kaçırma" kodunun yanlışlıkla verildiğinin açıklanmasıyla farklı bir boyut kazandı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sali ve Boyraz, olayın benzeri görülmemiş bir hadise olduğuna dikkat çekerek konunun İsrail'de yaklaşan seçimler ve Netanyahu'nun açıklamalarıyla olası bağlantısı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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