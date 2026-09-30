30 yıllık sır çözüldü! JASAT, Nigar Bilgin cinayetini aydınlattı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, Bilgin'in kayıp olduğu ve herhangi bir resmi kayıp başvurusu bulunmadığı belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Çiftçi açıklamasında, ekiplerin araştırmaları derinleştirmesi sonucu cinayet şüphelisi Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köy dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığının tespit edildiğini belirtti.