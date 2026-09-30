-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
30 yıllık sır çözüldü! JASAT, Nigar Bilgin cinayetini aydınlattı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

30 yıllık sır çözüldü! JASAT, Nigar Bilgin cinayetini aydınlattı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, Bilgin'in kayıp olduğu ve herhangi bir resmi kayıp başvurusu bulunmadığı belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Çiftçi açıklamasında, ekiplerin araştırmaları derinleştirmesi sonucu cinayet şüphelisi Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köy dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığının tespit edildiğini belirtti.

Güllü ve Tuğyan Ülkem Gülter arasında yeni ses kaydı ortaya çıktı
Sonraki Video
Güllü ve Tuğyan Ülkem Gülter arasında yeni ses kaydı ortaya çıktı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar