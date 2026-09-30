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Sakarya'da sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sakarya'da sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, derelerin taşmasına ve sel baskınlarına yol açtı. Darıçayırı bölgesinde su seviyesi yer yer 2 metreye kadar yükselirken evler, yollar ve fındık bahçeleri sular altında kaldı. Yaklaşık 2 ton fındık sele kapıldı, mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı. 65 yaşındaki Cemal Bey, “Böyle bir sel görmedim” diyerek yaşanan felaketin boyutunu anlattı. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca detayları bölgeden aktardı.

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