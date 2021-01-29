Kayak yapan kişiyi ayı kovaladı! O anlar sosyal medyayı salladı

Romanya'da kayak yapan bir sporcuyu boz ayı kovalamaya başladı. Sporcu ayıdan kaçabilmek uzun uğraşlar verdi. Kovalamaca anları sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Romanya'da kayak yapan bir sporcuyu boz ayı kovalamaya başladı. Sporcu ayıdan kaçabilmek uzun uğraşlar verdi. Kovalamaca anları sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.