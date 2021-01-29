29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayak yapan kişiyi ayı kovaladı! O anlar sosyal medyayı salladı

Kayak yapan kişiyi ayı kovaladı! O anlar sosyal medyayı salladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2021 09:36
Güncelleme:29.01.2021 09:45
Romanya'da kayak yapan bir sporcuyu boz ayı kovalamaya başladı. Sporcu ayıdan kaçabilmek uzun uğraşlar verdi. Kovalamaca anları sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Romanya'da kayak yapan bir sporcuyu boz ayı kovalamaya başladı. Sporcu ayıdan kaçabilmek uzun uğraşlar verdi. Kovalamaca anları sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Kayak yapan kişiyi ayı kovaladı! O anlar sosyal medyayı salladı KAYAK YAPAN KİŞİYİ AYI KOVALADI! O ANLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayak yaparken ayı kovaladı
Kayak yaparken ayı kovaladı
Seçerken nelere dikkat etmeli?
Seçerken nelere dikkat etmeli?
İBB'den yüzde 44 zam
İBB'den yüzde 44 zam
28 Ocak verileri açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
28 Ocak verileri açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
Yakaladıkları taciz şüphelisini sokak ortasında linç ettiler
Yakaladıkları taciz şüphelisini sokak ortasında linç ettiler
Fırtına ve dolu kabusu!
Fırtına ve dolu kabusu!
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Karla kaplanan yolda doğum için zamanla yarış
Karla kaplanan yolda doğum için zamanla yarış
Binlercesi rüzgarla dans etti
Binlercesi rüzgarla dans etti
2 gündür haber alınamayan kadın bakın nerede bulundu
2 gündür haber alınamayan kadın bakın nerede bulundu
Atları ısıtmak 385 bin TL’ye mal oldu
Atları ısıtmak 385 bin TL’ye mal oldu
Lezzetli dönerin sırrı ne?
Lezzetli dönerin sırrı ne?
Daha Fazla Video Göster