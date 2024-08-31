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Kaya Çilingiroğlu’nun taşınmama ısrarı! 2 milyon para istiyor

Kaya Çilingiroğlu’nun taşınmama ısrarı! 2 milyon para istiyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 12:05
İş adamı Kaya Çilingiroğlu'nun İstanbul Etiler'de oturduğu apartman güçlendirme çalışmaları için tahliye edildi. Ancak dairesini boşaltmayan Kaya Çilingiroğlu'nun ev sahibinden taşınma masrafları için 2 milyon lira istediği iddia ediliyor.
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