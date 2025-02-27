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Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!

Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 23:43
Olay, saat 20.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede tartışan 2 kişi, kavga etmeye başladı. Olayı gören Kadir E. de tarafları ayırmak isterken sağ kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kolunda derin kesiler oluşan genç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
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Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!
Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!
Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!
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