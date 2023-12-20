Katliam işte bu evde gerçekleşti! A Haber o evin önünde

Afyonkarahisar'da çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evine giden bir kişi çıkan tartışmada katliam yaptı. A Haber o evin önünde. Ahmet Çelik detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN