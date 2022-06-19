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Katil koca Hakan Aysal'ın 'akıl sağlığı' raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

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Giriş: 19.06.2022 10:40
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce hamile eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal tekrar yargılanacak.
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