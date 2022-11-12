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Kastamonu'nun 4 ilçesine doğalgaz! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar | Karadeniz gazı için tarih verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2022 16:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. "14 ayda 4 ilçemizi de doğalgaza kavuşturuyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "85 milyon liralık yatırım yaptık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız." diye konuştu.
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