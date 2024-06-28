28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kastamonu'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2024 22:21
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple silahlı kavga çıktı. Kavgada Özgür Uzun (18) ve S.A.U. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özgür Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.U.'nun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen şahısların yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakırköy açıklarında yük gemisi karaya oturdu!
Bakırköy açıklarında yük gemisi karaya oturdu!
Mudanya’da denizinde erkek cesedi bulundu!
Mudanya'da denizinde erkek cesedi bulundu!
Kastamonu’da iki grup arasında silahlı kavga!
Kastamonu'da iki grup arasında silahlı kavga!
Gerçeğini aratmayan tatbikat!
Gerçeğini aratmayan tatbikat!
Yayla evi yangında küle döndü!
Yayla evi yangında küle döndü!
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 kişi yaralandı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 kişi yaralandı
Emine Erdoğan, Anadoludakiler projesini tanıttı!
Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesini tanıttı!
Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi!
Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi!
Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler
Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler
Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringii!
Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringii!
Çocuğunun gözü önünde eski eşini 13 yerinden..
Çocuğunun gözü önünde eski eşini 13 yerinden..
Daha Fazla Video Göster