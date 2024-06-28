28 Haziran 2024, Cuma
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Kastamonu'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple silahlı kavga çıktı. Kavgada Özgür Uzun (18) ve S.A.U. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özgür Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.U.'nun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen şahısların yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.