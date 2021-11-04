Kastamonu’da 1 hafta 5 kere yanan ev sosyal medyanın gündemine oturdu

Kastamonu’da merkeze bağlı Kurusaray köyündeki bir ev, son bir haftada bilinmeyen bir sebepten peş peşe 5 defa yandı. Aileyi oldukça korkutan evde çıkan yangınların nedeni merak konusu oldu.

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin oturduğu ev, son bir haftada art arda 5 defa yandı. Yer yer küçük çapta çıkan yangınlara da aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

BU EVİ KİM YAKIYOR?

Sebepleri belirlenemeyen yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku ve panik yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

HORTUMLA NÖBET TUTUYORLAR

Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Evin bir haftada 5 kez yanması ve sebebinin belirlenememesi sosyal medyada da merak konusu oldu. Olayla ilgili paylaşım yapan vatandaşlar, evde çıkan yangının sebebi ile çeşitli yorumlar yapıyor.