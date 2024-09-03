03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı! Kaza sonucu 2 ölü, 3 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı! Kaza sonucu 2 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2024 00:54
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı!
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı!
Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
Beyoğlu’nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu!
Beyoğlu'nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu!
İstanbul’da caddeler göle döndü rögarlar taştı!
İstanbul'da caddeler göle döndü rögarlar taştı!
Pendik’te kamyon köprü altında sıkıştı!
Pendik'te kamyon köprü altında sıkıştı!
Zonguldak’ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı!
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı!
Karabük’te ahşap evde yangın!
Karabük'te ahşap evde yangın!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne vurgu!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu!
Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu!
Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu!
Meşhur çavuş üzümünde üretim!
Meşhur çavuş üzümünde üretim!
esme çiçek üretimi! Tam 25 çeşit var
esme çiçek üretimi! Tam 25 çeşit var
Daha Fazla Video Göster