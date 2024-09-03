Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı! Kaza sonucu 2 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

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