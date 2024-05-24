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Kars-Iğdır yolunda akbaba sürüsü görüntülendi

İHA
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Giriş: 24.05.2024 16:27
Kars-Iğdır karayolu Halıkışlık mevkiinde Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kızıl Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
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