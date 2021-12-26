26 Aralık 2021, Pazar
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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski haline gören tanıyamadı! Meğer o da estetik harikasıymış! Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski hali Video İzle
Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...