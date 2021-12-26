26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski haline gören tanıyamadı! Meğer o da estetik harikasıymış! Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski hali Video İzle

Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski haline gören tanıyamadı! Meğer o da estetik harikasıymış! Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski hali Video İzle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 10:27
Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda kaza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in eski hali...
Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski hali...
Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlu şaşırttı
Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlu şaşırttı
Türkiye’nin en soğuk yeri: Tödürge Gölü buz tuttu
Türkiye'nin en soğuk yeri: Tödürge Gölü buz tuttu
Jandarma görüntüler paylaştı
Jandarma görüntüler paylaştı
Belediye Başkanı paylaştı! Savcılık harekete geçti
Belediye Başkanı paylaştı! Savcılık harekete geçti
Düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
Düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
Sokak köpeğinin gözlerini oydular
Sokak köpeğinin gözlerini oydular
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
Kadın havaya uçtu! Çocukları...
Kadın havaya uçtu! Çocukları...
Dondurucu soğukta telef olmak üzereyken kurtarıldı
Dondurucu soğukta telef olmak üzereyken kurtarıldı
Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu
Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu
Daha Fazla Video Göster