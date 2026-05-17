İran devlet televizyonunda gövde gösterisi! BAE bayrağına ateş etti

İran’da savaşın ikinci perdesine ilişkin gerilim sürerken, devlet televizyonlarında yayınlanan sıra dışı görüntüler dikkat çekti. Ellerinde saldırı tüfekleriyle canlı yayına çıkan eğitmen, “Vatanımız için ölmeye hazırız” mesajı verirken, bir programda Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının hedef alınarak ateş edilmesi gündem oldu. Sosyal medyada viral olan görüntüler, Tahran yönetiminin olası bir çatışmaya karşı halkı psikolojik olarak hazırladığı yorumlarına neden oldu.