İran’dan canlı yayında silahlı gözdağı: BAE bayrağını hedef aldılar

İran devlet televizyonunda yayınlanan silah eğitiminde BAE bayrağının hedef alınması, Orta Doğu’daki gerilimi yeniden tırmandırdı. Tahran yönetiminin sivilleri “öz savunma” adı altında seferber etmeye çalıştığı yorumları yapılırken, görüntüler uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise yayınlanan görüntülerin askeri bir eğitimden çok psikolojik harp ve propaganda amacı taşıdığını söyledi. Fazla, İran’ın bu yayınlarla hem kendi halkına hem de bölge ülkelerine “hazırız” mesajı vermeye çalıştığını ifade etti.