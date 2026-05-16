Şanlıurfa’da mezarlıkta dehşet: Varilin içinde 21 insan cenini bulundu

Şanlıurfa’daki Yeni Mezarlık’ta bulunan plastik varilin içinden 21 insan cenini çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin kim tarafından mezarlığa bırakıldığını araştırmaya başladı. Üzerlerinde hastane etiketleri bulunduğu iddia edilen ceninlerin, düşük ve kürtaj sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, ceninler inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.