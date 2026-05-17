Çağla Tuğaltay cinayetinde tanık komşu o günü anlattı: Kan damlaları vardı

Türkiye'nin en sarsıcı ve 26 yıldır çözülemeyen en karanlık faili meçhul dosyalarından biri olan Çağla Tuğaltay cinayeti, raftan indirilen dosya ve ortaya çıkan kan donduran tanıklıklarla yeniden gündem oldu. Henüz 15 yaşındayken kendi evinde boğazı kesilerek vahşice katledilen genç kızın davasında, o dönem ailenin karşı komşusu olan ve dehşet anlarına bizzat şahitlik eden kritik tanık ilk kez sessizliğini bozdu. O gün söz konusu apartmanda panik havası hakim olduğunun altını çizen Tuğaltay ailesinin eski komşusu kapı çıkışında kan damlaları olduğunu söyledi.