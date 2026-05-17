Tahran’da savaş alarmı: ABD ve İsrail iddiaları bölgeyi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin ardından yaptığı “fırtına öncesi sessizlik” paylaşımı, gözleri yeniden İran’a çevirdi. Amerikan basınında peş peşe çıkan savaş iddiaları, Tahran’da alarm seviyesini yükseltirken İran’da tatbikatlar, enerji krizine ilişkin uyarılar ve olası saldırı senaryoları gündemin ilk sırasına yerleşti. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bölgede hem sahadaki hareketliliği hem de İran’ın savaş hazırlıklarını canlı yayında aktardı. Özellikle enerji altyapısına yönelik saldırı ihtimali ve yaz aylarında yaşanabilecek elektrik krizleri, Tahran yönetiminin en büyük endişelerinden biri olarak öne çıktı.