Zagros’ta “mozaik savunma” alarmı! “ABD o dağları aşamaz”

ABD-İran gerilimi yeni bir savaş senaryosunu gündeme taşırken, A Haber’de konuşan uzman isimler İran’ın yıllardır olası bir kara harekâtına hazırlandığını söyledi. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Zagros ve Elburz Dağları’nın ABD için aşılması son derece zor bir coğrafi kalkan oluşturduğunu vurguladı. Akademisyen Oral Toğa ise İran’ın “mozaik savunma” stratejisi kapsamında dağların altına kurulan üsler ve SİHA tünelleriyle bölgeyi dev bir savunma hattına çevirdiğini anlattı. Hürmüz Boğazı’ndan Bender Abbas’a kadar uzanan kritik hatlarda, olası bir çatışmanın Orta Doğu’nun enerji ve güvenlik dengelerini sarsabileceği değerlendiriliyor.