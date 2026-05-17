Bahis vurgununda 100 milyarlık kirli ağ!

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından soruşturmanın çarpıcı detayları ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporlarına göre yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen milyarlarca liralık gelir, “oyun kodu”, “hizmet bedeli” ve “dijital ürün” açıklamalarıyla sisteme sokuldu. Banka yöneticileri ile elektronik ödeme kuruluşlarının da kritik rol oynadığı iddia edilen operasyonda yüzlerce taşınmaza el konuldu. ATV Muhabiri Samed Öztaylan, soruşturmanın merkezinde yaklaşık 100 milyar liralık dev para trafiğinin bulunduğunu aktarırken, kirli paranın döviz, altın ve kripto varlıklara çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığını söyledi.