Karadeniz'de sıcak saatler! Valilik açıklama yaptı: 28 mühimmattan 8'i çıkarıldı

İstanbul Valiliği, Şile'de denizde tespit edilen 28 mühimmattan 8'inin teşhis ve imha için karaya çıkarıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen mühimmatın imha işlemi gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip çarşamba günü gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.