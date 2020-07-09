Karadeniz'de sel ve heyelan

Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir yol şantiyesini sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı. Trabzon’un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Rize’de ise yağış nedeniyle merkeze bağlı bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi. A Haber ekipleri olay yerinden detayları aktardı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir yol şantiyesini sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı. Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Rize'de ise yağış nedeniyle merkeze bağlı bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi. A Haber ekipleri olay yerinden detayları aktardı.

Trabzon'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Yomra ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri olay yerine giderek, 2'si yaşlı 14 kişiyi kurtardı. Sürmene ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar bir evde mahsur kaldı. Heyelan tehlikesi olan bölgede mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafında kurtarılarak güvenli bir bölgeye getirildi.



KÖPRÜBAŞI'NDA EV HEYELAN NEDENİYLE YIKILDI



Köprübaşı ilçesinde de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı. Yağmurlu Mahallesi Abolu mevkiinde 85 yaşındaki Abdullah Uzunyakup'un evi tamamen yıkılırken, ses geldiğini duyarak evden çıkan Uzunyakup ve gelini Muazzez Uzunyakup dakikalarla kurtuldu. Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, heyelan nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

SEL GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin Gülyurdu Mahallesi'nde yol şantiyesi sel suları altında kaldı. Şantiyede çalışan 15 işçi, selin geldiğini son anda fark ederek araçlarına sığındı. Şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı.

Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle mazgallar tıkanırken karayolları sular altına kaldı. Karadeniz sahil yolunda su birikintileri meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölge sakinlerinden Osman Kazdal isimli vatandaş, yağmurun yağması ile tıkanan mazgalların mahalle halkını olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek "Mazgal yapmışlar, dere taştığı zaman mazgal kapanıyor, geliyor taşıyor binaların altını su basıyor. Binadan içeriye, otoparka su giriyor" ifadelerini kullandı. Ali Pakoğlu isimli taksici esnafı ise "Her yağmur yağdığında böyle birikinti oluyor. Çok tehlikeli gerçekten. Yolu bilmeyen suya kapılıyor. Allah Rize'de şoförlük yapana yardımcı olsun" dedi.

