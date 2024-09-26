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Karabulut ailesinin talebi kabul edildi! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Karabulut ailesinin talebi kabul edildi! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 13:21
Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ anlattı.
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