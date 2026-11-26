Cevdet Yılmaz'dan seçim tarihi ve emekli zammına ilişkin açıklama! "Seçim 2028 yılında yapılacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim tarihi ve emeklilere yönelik yürütülen iyileştirme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirten Yılmaz, seçim tarihinin bir veya iki ay öne alınabileceğini ancak bunun erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaklaşımını da dile getiren Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmaların seçimle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Emekliler için yapılacak iyileştirmenin bütçe imkanları ve makroekonomik istikrar gözetilerek ele alındığını belirten Yılmaz, söz konusu çalışmanın bütçe hazırlıklarında da dikkate alındığını ve bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini vurguladı.