Kar, sağanak ve fırtına! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı, İstanbul çevresi, Samsun ile Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek. Yağışların; Mersin'de kuvvetli olması beklenirken; Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

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