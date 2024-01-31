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Kar, sağanak ve fırtına! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 09:51
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı, İstanbul çevresi, Samsun ile Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak yağmur bekleniyor.  Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek. Yağışların; Mersin'de kuvvetli olması beklenirken; Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.
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