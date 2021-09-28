Kangalların geni çip sayesinde korunuyor! Peki kangalları nasıl koruyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'nde yenilenen Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nde "Anadolu Aslanları" modern bir ortamda yetiştiriliyor. Genetiğinin koruma altına alınması kapsamında ise Kangal köpeklerinin deri altına çip yerleştiriliyor. Modernize edildikten sonra yaklaşık 100 Kangal'a takılan çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, soyağacı, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan veteriner hekim Pelin Karaköse ve Engin Genç değerlendirdi.

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