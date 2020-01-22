Kanal İstanbul'a destek için direksiyon başına geçti! Türkiye'yi dolaşacak |Video

Kocaeli'de yaşayan Erol Özavcı Kanal İstanbul projesine destek için Türkiye turuna çıktı. Aracını Kanal İstanbul afişleriyle kaplayan Özavcı, 4 ay sürecek yolculuğu boyunca Türkiye'yi karış karış gezecek.

Bu kez Kanal İstanbul'a destek için direksiyona geçti.

Kocaeli'de yaşayan Erol Özavcı, daha önce birçok proje için yaptığı ilginç eylemlerle tanınıyor. Özavcı, bu kez de Kanal İstanbul'a destek için şehir şehir dolaşacak.

Özavcı'nın yolculuğu 4 ay sürecek.