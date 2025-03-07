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Kan donduran olay! Cami tuvaletinde bulundu! Kanlar içinde...

Kan donduran olay! Cami tuvaletinde bulundu! Kanlar içinde...

DHA
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Giriş: 07.03.2025 14:51
Kocaeli'de bulunan Ensar Camisi'nin tuvaletinde silahla vurulmuş halde bir kişi bulundu. Ağır yaralı olduğu belirlenen adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde A.L. (40), silahla vurulmuş halde yaralı bulundu. Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kan donduran olay! Cami tuvaletinde bulundu! Kanlar içinde...
Cami tuvaletinde bulundu! Kanlar içinde...
Cami tuvaletinde bulundu! Kanlar içinde...
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