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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi bakın kim çıktı?

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Giriş: 09.11.2021 09:59
Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şenay Gürler, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncunun sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Şenay Gürler'in sevgilisi...
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